Victor Osimhen sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo.

La prossima sessione di trattative, infatti, vedrà con ogni probabilità il nigeriano lasciare il Galatasaray per fare ritorno a Napoli, e da lì spiccare il volo per un’altra esperienza importante della sua carriera. Questa stagione fatta in Turchia, una scelta fatta soprattutto per la necessità di non restare un anno fermo, si sta rivelando sicuramente formativa per l’ex bomber del Napoli, ma allo stesso tempo non può essere una soluzione definitiva per la sua carriera viste le ambizioni di top club che non ha mai nascosto di avere.

Con la maglia giallorossa ha messo a segno fin qui diciassette gol in ventitré partite disputate, un dato che dimostra e sottolinea ancor di più il valore eccezionale dell’attaccante, che meriterebbe certamente una piazza più importante e soprattutto con più appeal a livello internazionale. Al termine del prestito con il Gala, Osimhen ritornerà alla corte di Aurelio De Laurentiis e le squadre interessate dovranno trattare direttamente con il patron del Napoli per poterlo strappare agli azzurri. Nel contratto del nigeriano, però, è presente una clausola da 75 milioni di euro che permetterebbe ai club di scavalcare il presidente azzurro e trattare direttamente con il calciatore.

Una clausola che, però, non è valida per i club italiani, e che mette dunque in difficoltà la Juventus, che è tra le squadre più interessate al giocatore.

Osimhen cambia agenzia e punta al top: Juve, PSG e Manchester United preparano l’affondo

La clausola non valida per l’Italia spaventa sicuramente Cristiano Giuntoli, che vorrebbe ricongiungersi con Victor Osimhen dopo l’esperienza vincente al Napoli e vorrebbe affidare al nigeriano l’attacco della Juventus. Con Dusan Vlahovic in partenza e Randal Kolo Muani che per motivi economici difficilmente sarà riscattato, Osimhen rappresenta il grande obiettivo del mercato estivo bianconero.

Nel frattempo il bomber nigeriano, come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu al portale Habersarikirmizi, “sta per firmare con un’agenzia di management sportivo di fama mondiale”. Una scelta che lo allontanerebbe dalla permanenza al Galatasaray e che gli spalancherebbe le porte delle big d’Europa.

Su tutte, come noto ormai da mesi, il Paris Saint-Germain e il Manchester United sarebbero disposte a fare follie per portare l’ex centravanti del Napoli a Parigi o a Manchester, con la clausola da 75 milioni che non sarebbe un problema.

Juventus, PSG e Manchester United, dunque, sono pronte a presentarsi alla corte di Aurelio De Laurentiis: la nuova vita di Victor Osimhen inizierà a brevissimo.