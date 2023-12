Contatto Lautaro-Lobotka, Bergomi: “Di solito gli arbitri lasciano correre, non vedo un fallo clamoroso”

“Tendenzialmente gli arbitri su questi tipi di contatti, giusto o sbagliato che sia, lasciano correre, specie in queste zone del campo. Vediamo come in caduta Lautaro Martinez cinturi Lobotka, però non vedo un fallo clamoroso”. Lo ha detto l’ex bandiera dell’Inter, Beppe Bergomi, a Sky Sport commentando l’episodio del possibile fallo di Lautaro Martinez su Lobotka a inizio azione del primo gol nerazzurro contro il Napoli.