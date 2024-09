Como, Fabregas: “Sbagliato alcune scelte, ci manca continuità”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio 2-2 subito in rimonta dal Bologna nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Non del tutto soddisfatto l’allenatore spagnolo: “Abbiamo sbagliato alcune scelte nel finale, con Braunoder e Fadera. Questo è il film del nostro inizio in Serie A. Siamo ottimi e dominanti, arriviamo in area e creiamo tanto, ma non riusciamo a conquistare le vittorie. Si raccoglie il gioco nell’ultima parte del campo, dove si deve chiudere la partita e si devono fare i gol. Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo sbagliato alcune scelte e ci è mancata qualità in alcune situazioni. Su questo dovremo lavorare e migliorare, io dovrò capire come mostrarlo e farlo capire ai giocatori. Dovrò fare sicuramente di più per aiutare i ragazzi a essere più bravi e cattivi sottoporta“.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Ottima personalità dei giovani? Io chiedo ai ragazzi di credere in quello che stiamo facendo. Forse sono troppo esigente, chiedo personalità con la palla e attenzione difensiva, ma anche capacità coi piedi ai portieri. Sono pesante, ma stanno assorbendo tutto con grande qualità e applicazione. Abbiamo nove titolari diversi rispetto all’anno scorso, ci servirà tempo“. Infine Fabregas ha concluso: “Quello che dovremo trovare, innanzitutto, sarà la continuità. Non so se confermerò il 4-2-3-1 contro l’Atalanta: sarà una gara totalmente diversa, dovremo giocare uomo contro uomo, resistere al pressing e al loro strapotere fisico. Dovremo capire come strutturarci per inseguire la vittoria“.