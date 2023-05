Combinazioni ottavo posto Serie A: Torino, Fiorentina, Monza e Bologna in corsa a 90′ dalla fine

E’ gran bagarre per l’ottavo posto in Serie A: ecco le combinazioni complete. E’ un piazzamento di prestigio, certo, ma che in condizioni normali non è particolarmente ambito, anche se garantisce di evitare due turni di Coppa Italia partendo direttamente dagli ottavi, ma che quest’anno con la situazione che riguarda la Juventus, con una possibile nuova penalizzazione sulla classifica attuale o la squalifica che potrebbe essere imposta dall’Uefa, porterebbe in dote il settimo posto e dunque una qualificazione europea, per la precisione la Conference League.

A 90′ dalla fine sono rimaste quattro squadre a lottare per l’obiettivo. Si tratta, nell’ordine, del Torino a quota 53, della Fiorentina a quota 53 ma con scontri diretti a sfavore, del Monza a quota 52 e del Bologna a quota 51. Andiamo a scoprire le combinazioni esatte.

TORINO OTTAVO SE:

vince all’ultima giornata contro l’Inter

pareggia all’ultima giornata contro l’Inter e Fiorentina, Monza e Bologna non vincono

perde all’ultima giornata contro l’Inter, la Fiorentina perde, il Monza e il Bologna non vincono

FIORENTINA OTTAVA SE:

vince all’ultima giornata contro il Sassuolo e il Torino non vince

pareggia all’ultima giornata contro il Sassuolo, il Torino perde, Monza e Bologna non vincono

MONZA OTTAVO SE:

vince all’ultima giornata contro l’Atalanta e Torino e Fiorentina non vincono

BOLOGNA OTTAVO SE: