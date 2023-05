Roland Garros 2023, Bronzetti: “Significativo il titolo a Rabat. Oggi ci ho creduto un po’ poco”

“E’ arrivato il mio primo titolo a Rabat la scorsa settimana dopo un periodo non troppo felice. Ho iniziato la stagione facendo fatica, vincendo poche partite. Aver vinto quel titolo a Rabat è stato molto significativo. Qui il sorteggio non è stato dei migliori, Jabeur è una giocatrice molto forte”. Lo dice Lucia Bronzetti dopo la sconfitta in due set subita dalla tennista tunisina al primo turno del Roland Garros 2023. “Ho fatto quello che potevo, è stata una bell’esperienza giocare sullo Chatrier e speriamo d di essere più fortunate il prossimo anno – aggiunge la ragazza di Rimini -. Le condizioni sono molto diverse tra Rabat e Parigi, anche per quanto riguarda il tipo di terra battuta. Il vento oggi dava un po’ fastidio, poi ho pagato la mia prima volta sul Centrale di Parigi e la seconda volta contro una top-10 in mia carriera. Non ho molta esperienza in queste partite, ci credevo un po’ poco forse. Ti danno poche chances, se non ci credi abbastanza poi finisci per non concretizzarle”.