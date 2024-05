Combinazioni corsa salvezza Serie A, i calcoli: il Sassuolo può retrocedere anche con due vittorie

Verona e Sassuolo si fanno rimontare nelle partite delle 15 di Serie A e perdono punti preziosi per la corsa salvezza: ecco allora di seguito alcune combinazioni e i calcoli principali con gli scenari della lotta per non retrocedere. L’Hellas deve davvero rammaricarsi e non poco: con la vittoria che stava maturando grazie al gol di Swiderski, sarebbe stata salvezza aritmetica. Invece, adesso serve una vittoria in una delle prossime due partite, contro la derelitta Salernitana oppure contro l’Inter campione d’Italia ma di certo in vacanza con la testa. Gli scaligeri, pertanto, l’hanno buttata via, ma in ogni caso hanno ottime chance di raggiungere l’obiettivo fra una settimana.

Per i neroverdi, invece, è puro psicodramma: la rimonta subita dal Grifone senza obiettivi fa malissimo e a questo punto la squadra di Ballardini può raggiungere al massimo quota 35 punti, visto che adesso si trova a quota 29. 35 punti che potrebbero non bastare per la salvezza, dunque il destino non è più nelle mani della formazione emiliana. Questo perché il Cagliari può chiudere a 36 qualora dovesse battere la Fiorentina dopo un’eventuale sconfitta proprio nello scontro diretto col Sassuolo. E ancora, il Verona può appunto superare quota 35 con due pareggi o una vittoria, mentre Udinese, Frosinone ed Empoli possono superare tutte quota 35 punti, creando una bagarre per evitare la retrocessione in cui due si salverebbero e una no. E insieme alla Salernitana, la terza retrocessa sarebbe il Sassuolo se almeno due tra friulani, ciociari e toscani riusciranno a superare i 35 punti, dunque realizzandone più di tre in questo finale in cui si scontrano tra di loro in scontri diretti delicatissimi, e dunque si porteranno punti a vicenda. Per Ferrari e compagni, allora, vincere e sperare: non bastano più due vittorie nelle ultime due per restare in A.