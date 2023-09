Chiesa, Mancini e Politano: infortunati per la Nazionale e subito in gol, Spalletti li aspetta a ottobre

Cosa lega Federico Chiesa, Gianluca Mancini e Matteo Politano, oltre al fatto che hanno segnato nell’ultimo turno di campionato? Citofonare Luciano Spalletti, che li ha dovuti perdere – per una o per entrambe le partite – nella tornata di settembre della Nazionale. Tutti e tre convocati ma infortunati a Coverciano, Chiesa ancor prima di giocare con la Macedonia del Nord, Politano e Mancini durante la stessa partita di Skopje e a casa dovendo saltare l’Ucraina.

Tre perdite importanti per il nuovo ct, che però con una buona sensibilità dovuta alla ben più che ventennale esperienza in panchina nei club, ha capito che in questa fase ogni acciacco rischia di pesare sulla stagione dei giocatori, e ha ovviamente deciso di riconsegnarli alle rispettive squadre. Tutti e tre, approfittando della sosta, hanno per fortuna messo alle spalle i piccoli problemi fisici, sono tornati come nuovi nel weekend appena trascorso e hanno segnato: per Chiesa è già il terzo gol in questo sfavillante avvio, Politano ha evitato la sconfitta a Genova, Mancini ha segnato il settimo gol che ha sommerso l’Empoli. E ora Spalletti se li godrà a ottobre: saranno senz’altro tra i convocati e il ct spera di averli a disposizione al meglio della condizione per le prossime partite decisive della Nazionale, conscio di averli preservati al meglio non trattenendoli forzatamente a Coverciano.