Fiorentina-Atalanta, Commisso ai tifosi fuori dallo stadio: “Gasperini? Ma vaff…”

di Alberto De Logu 4

“Gasperini? C’è la televisione? No? Ma vaff…”. Rocco Commisso senza freni all’uscita dallo stadio Franchi dopo la vittoria della “sua” Fiorentina contro l’Atalanta. Il presidente viola, stuzzicato dai tifosi – come visibile nel video in basso pubblicato da OcwSport, ha attaccato Gian Piero Gasperini, in modo certo scherzoso ma rustico, dopo le parole del tecnico della Dea che ha parlato dello stadio viola come pieno di buoi che danno del cornuto all’asino.