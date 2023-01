Cesari sull’errore di Sacchi in Monza-Inter: “Imbarazzante, uno dei più gravi nella storia del Var”

Graziano Cesari è tornato a parlare a Pressing del grave errore di Sacchi durante la sfida tra Monza e Inter. L’arbitro ha annullato una rete regolare ad Acerbi che avrebbe portato i nerazzurri sul 3-1. “C’è evidente imbarazzo, ma c’è anche molta delusione e amarezza perché questo è uno degli errori più gravi da quando è stato istituito il Var. Fischiare prima della conclusione dell’azione, significa non avallare tutto quello che è stato fatto nei cinque anni precedenti“. Cesari ha poi continuato: “E’ un caso totalmente diverso perché Serra in quel caso non ha accordato una norma del vantaggio, non ha fischiato prima e ha pagato per 7 mesi. Quello di Sacchi è un errore grossolano, sbaglia totalmente. Quello di Serra è una norma del vantaggio non applicata. In tutti e due gli arbitri c’è uno stato d’ansia”.