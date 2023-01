Calcio femminile, il docu-film su Sara Gama in prima visione su Rai3

Venerdì 13 gennaio andrà in onda su Rai3 alle ore 16 “Numero 3, Sara Gama”, docu-film che racconta non solo la vita della capitana dell’Italia femminile e della Juventus Women ma anche un po’ tutta la storia del movimento del calcio femminile in Italia. La stessa giocatrice è intervenuta durante al conferenza ufficiale di presentazione dell’evento: “Abbiamo messo insieme il mio percorso e quello del calcio femminile in generale, adesso abbiamo bisogno di una base importante oltre che degli investimenti a livello apicale. Le bambine devono diventare così tante da poter iniziare a giocare tra di loro e non più con i maschi fino a 10-11 anni.”

Il documentario, prodotto da Rai e che racconterà degli esordi di Gama nel Tavagnacco ma anche delle sue prime esperienze nelle scuole calcio, è stato presentato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina: “Si tratta di uno spot straordinario per tutto il movimento del calcio femminile, l’unico a essere cresciuto anche negli anni della pandemia”. I complimenti per Gama arrivano anche dal presidente AIC, Umberto Calcagno: “Una figura come quella di Sara ispira con il suo percorso e il suo carisma, fa bene al calcio e a tutto lo sport.”