Cassano: “Allegri deve andare via dalla Juve. E’ osceno, chi vuole prendere in giro?”

“La partita è stata a senso unico, la Juventus si è difesa nella speranza di andare ai supplementari e poi forse ai rigori. Se lo fa la Cremonese lo accetto, se lo fa la Juve no”. Antonio Cassano è tornato a parlare della sfida tra Inter e Juventus in Coppa Italia. “La Juve gioca male, Allegri deve andare via, il suo staff deve andare via – aggiunge -. E in più c’è la mancanza di rispetto nei confronti del Napoli e dell’Inter. La Juve non può andare avanti con lui, Allegri fa figure di merda e non può rappresentare la Juve. E’ rimasto a 30 anni fa, pensa di poter allenare ancora come ha vinto prima”.

“La cosa più grave sono le sue dichiarazioni: buona partita dopo il primo 15 quarto d’ora? Ma a chi prende per il culo? Ma tutti quelli che guardano questo scempio, lui pensa di prenderli in giro? Buona partita? Sei partito con 5 difensori, 3 centrocampisti, Chiesa e Di Maria – ha detto Cassano -. Anche a livello comunicativo Allegri è diventato osceno. Non ho mai sentito un allenatore offendere prima un altro allenatore e una piazza come Napoli, dei dirigenti perché all’Inter qualcuno me l’ha detto, i giornali si sono fermati a scrivere determinate robe, ha detto cose fuori di ogni logica, ha insultato giocatori, di cosa parliamo? La Juve è stata una delle migliori a livello di stile, Allegri è arrivato ad un punto di non ritorno”.