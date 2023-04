Formazioni ufficiali Barcellona-Betis, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Betis, match valido per la 32esima giornata de LaLiga 2022/2023. Si affrontano due squadre che, in relazione ai rispettivi obiettivi, si stanno comportando molto bene in questo campionato e che, tuttavia, hanno l’obbligo di continuare a fare punti per dare concretezza a quanto di buono fatto fin qui. I padroni di casa, che nell’ultima giornata sono stati sconfitti sul campo del Rayo Vallecano, occupano il primo posto della classifica con 76 punti (24 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Gli ospiti, dal canto loro, sono reduci dallo 0-0 casalingo contro la Real Sociedad e sono sesti nella graduatoria a quota 49 (14 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte). Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di sabato 29 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA: in attesa

BETIS: in attesa