Caso Osimhen, ministro sport Nigeria: “Non accettiamo prese in giro, in contatto con ambasciatore”

“Nell’ultimo weekend gli sviluppi arrivati da Napoli per quanto riguarda l’attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti”. Queste le parole del ministro dello sport del governo nigeriano, il senatore John Owan Enoh, in un comunicato diffuso dalla testata “The Nation”, nel quale parla del caso del video Tik Tok del Napoli che ha mandato su tutte le furie Victor Osimhen e il suo agente: “Sono anche in contatto con il ministro degli Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia. Sotto quest’amministrazione ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.