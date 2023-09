Caso Napoli-Osimhen, Curva A: “Oltre ogni singolo comportamento, la maglia è un giuramento”

“Oltre ogni singolo comportamento: la maglia resta il primo comandamento. Stasera invitiamo ad indossarla tutti: come un vero e proprio giuramento”. Questo il volantino diffuso nei dintorni dello stadio Maradona dalla Curva A del Napoli prima della sfida contro l’Udinese, una chiara presa di posizione in seguito al caso Osimhen con l’obiettivo di ricompattare l’ambiente per tornare a vincere.