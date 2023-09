Golf, Ryder Cup 2023: Djokovic batte Sainz 7-4 nell’All Star Match

Novak Djokovic ha battuto Carlos Sainz jr 7-4 nell’All Star Match al Marco Simone Golf Club svoltasi oggi in vista del via ufficiale della Ryder Cup di golf. Uno show unico in cui si sono affrontate le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin, rispettivamente alla guida del Team Europe e del Team Usa alla Ryder Cup del 2010 quando in Galles i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, fecero il loro debutto vincente nel torneo. Djokovic e Gareth Bale erano nel “Team Monty” insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, allo youtuber Garrett Hilbert e al numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l’inglese Kipp Popert. Nella squadra sconfitta, il “Team Pavin”, oltre al pilota della Ferrari si è esibito anche l’ottimo golfista Andriy Shevchenko.

“Sembrava di essere a Monza? Monza è molto Monza, ma anche quella che c’è qui è una atmosfera incredibile e soprattutto quando sei lì davanti alla pallina e sentire che il campo è così stretto con tutta la gente non è facile”. Ha commentato Carlos Sainz. “E’ più facile sorpassare che mettere la palla in buca – afferma il pilota della Ferrari – oggi è andata molto bene, mi sono divertito un sacco con una giornata bellissima e un campo da golf spettacolare. Il sostegno della gente è stato molto bello. Io gioco spesso a golf altrimenti non sarei venuto qui”.