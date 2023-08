Caso Bonucci, interviene l’AIC: “Situazione paradossale, Juventus deve reintegrarlo in rosa”

Anche l’AIC, associazione itaiana calciatori, è intervenuta con un comunicato ufficiale sul caso legato a Leonardo Bonucci e il suo rapporto ormai compromesso con la Juventus. Da diverse settimane il giocatore è fuori rosa, ma per l’Assocalciatori questa situazione è “paradossale, Bonucci subisce condotte illegittime e vietate dall’accordo collettivo. Viene calpestata la sua dignità.” Secondo l’AIC quindi la Juventus sarebbe tenuta a reintegrare immediatamente Bonucci nella propria rosa, con le chiare parole del presidente Umberto Calcagno all’Ansa. “Questa situazione è solo la punta dell’iceberg – spiega il numero uno dell’AIC – ce ne sono tante altre con giocatori e persone che non hanno le spalle larghe come Bonucci, a cui in questo momento viene così preclusa anche la maglia della Nazionale.”