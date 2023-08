Roma, ecco Paredes: “Un’emozione tornare qui, voglio continuare a vincere”

La Roma ha ufficializzato sul proprio sito il ritorno di Leandro Paredes, che ha firmato un contratto fino al giugno 2025 con il club giallorosso. Acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, l’argentino campione del mondo ha espresso così la sua felicità: “Tornare a Roma è un’emozione, ancora di più per giocare con questa maglia. Ringrazio i tifosi per come mi hanno accolto e il club per avermi riportato nella squadra che mi ha lanciato in Europa – spiega Paredes – Ho vissuto una grande gioia con il Mondiale, ma ora voglio continuare a vincere e penso di poterlo fare a Roma.”

IL COMUNICATO UFFICIALE