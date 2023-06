Campagna abbonamenti Atalanta: già vendute 7.400 tessere

Febbre di calcio a Bergamo per la prossima stagione per l’Atalanta. Al quarto giorno dall’inizio della prima fase di prelazione, gli abbonamenti confermati alle partite casalinghe della Dea hanno superato la metà dei posti disponibili al Gewiss Stadium di Bergamo, interessato momenteneamente dai lavori di ricostruzione della Curva Sud. Fino ad ora sono stati emesse ben 7.400 tessere su 14.568 posti a sedere a disposizione dei tifosi di casa. Ricordiamo che, per via dei lavori che continueranno nel corso della stagione, la nuova capienza dello stadio si attesta circa sui 20.000 posti a sedere.