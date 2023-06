Atp Queen’s 2023, Musetti: “Ho adottato una buona strategia. Con Shelton sarà una battaglia”

“Credo sia stata una buona partita, non è stato facile all’inizio perché lui serviva molto bene, è la prima volta che giocavo sul centrale e mi è servito qualche game per trovare gli spazi giusti. Poi sono stato bravo a stare lì, a farlo giocare male. Credo di aver adottato una buona strategia, sono molto contento”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo la vittoria 6-4 6-2 sul britannico Jan Choinsky (n.167 del ranking) all’esordio nell’ATP 500 del Queen’s sul britannico Jan Choinsky. Sul lavoro per affinare il suo gioco sui campi in erba: “Non ci sono segreti, è frutto di un grande lavoro quotidiano e di un adattamento migliore rispetto all’anno scorso. Credo di aver fatto degli step in avanti, ma c’è ancora tanta strada da fare e sono consapevole di questo”. Al secondo turno Musetti dovrà vedersela con lo statunitense Ben Shelton: “Avrò un giorno di riposo, è sempre buono colpire qualche palla in più su questa superficie. Poi ci sarà l’incontro con Shelton. Non ci siamo mai incontrati, anche lui è un novizio dell’erba, quindi sarà una bella battaglia tra due ragazzi giovani”.