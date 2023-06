Globo: “Ancelotti sarà il Ct del Brasile dal 2024”

Non tra un mese, come si era vociferato ieri, ma tra un anno. La sostanza però non cambia: Carlo Ancelotti sarà il prossimo Ct del Brasile. Lo scrive “Globoesporte” che dà per certo l’accordo col tecnico di Reggiolo, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a gennaio. Ancelotti quindi rispetterà il contratto con il Real Madrid che lo lega ai blancos fino al 2024. Nel frattempo la Federcalcio verdeoro guidata da Ednaldo Rodrigues affiancherà al Ct ad interim Ramon Menezes un tecnico europeo indicato dallo stesso Ancelotti. In questo periodo il Brasile sarà impegnato in otto incontri, sei dei quali validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.