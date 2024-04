Calhanoglu: “Pirlo? Un idolo, ma non difendeva come faccio io”

“Ruolo di regista? Tutti mi conoscevano come un centrocampista offensivo. Poi tutto è nato dal mister quando Brozovic era infortunato. Dalla partita col Barcellona è nato tutto e ho continuato. Mi trovo molto bene, penso di essere cresciuto molto. Se mi sono ispirato a qualcuno? No, ho imparato solo da me stesso”. Lo ha detto Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, in un’intervista a Copa90, soffermandosi sulla sua evoluzione tattica da trequartista a regista. “Ho degli idoli, come è normale – aggiunge -. Osservo giocatori come Pirlo, ma Pirlo non difendeva come faccio io. Quindi per quello forse mi ispiro a Gerrard, Lampard o Xabi Alonso. Prendo da ognuno qualcosa. Ma io voglio essere solo me stesso”. In questa stagione Calhanoglu ha realizzato 15 gol stagionali e ha servito tre assist.