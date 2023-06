Calendario Serie A 2023/2024, quando verrà stilato? Le possibili date

L’anno scorso fu reso noto il 24 giugno. Per la stagione 2023/2024 invece bisognerà aspettare ancora qualche giorno per conoscere il calendario della prossima Serie A. Non c’è l’ufficialità, né notizie certe, ma è probabile che il calendario con tutte le partite venga stilato tra il 5 e il 6 luglio. Quel che si conosce è il programma della stagione che inizierà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Non è prevista la pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. Nel week end del 6-7 gennaio poi tutte le squadre in campo, tranne le quattro finaliste di Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti come già accade in altri campionati. Nel corso della stagione, infine, avrà luogo un solo turno infrasettimanale.