Calciomercato: ufficiale il ritorno di Caputo all’Empoli

Ufficiale il ritorno di Ciccio Caputo all’Empoli. L’attaccante di Altamura torna al club che l’ha fatto esordire in Serie A nel 2017/2018, stagione amara in cui la squadra toscana arrivò 18^ retrocedendo in Serie B, in cui Caputo segnò ben 16 gol. Percorso inverso per Lammers che va alla Sampdoria. La formula della trattativa è un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, in caso di raggiungimento di tale obiettivo Caputo firmerebbe un biennale fino al 2025.

