Calciomercato Lecce, dalla Spagna: Umtiti tornerà al Barcellona dal prestito

Le buone prestazioni di Samuel Umtiti al Lecce hanno convinto il Barcellona a far tornare il centrale francese in Spagna. Secondo quanto riporta il media locale Relevo, il club blaugrana vorrebbe cercare di fare cassa con Umtiti vendendo l’attuale difensore giallorosso a titolo definitivo. Soluzione quasi obbligata per Laporta, chiamato a fare plusvalenze per provare a sostenere un ipotetico ritorno di Messi, di cui si vocifera da mesi.