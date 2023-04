Ligue 1 2022/23: il Marsiglia rimonta contro l’Auxerre, Sanchez firma il definitivo 2-1

Il Marsiglia ribalta il match e vince sul finale, termina 2-1 la sfida contro l’Auxerre valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23.

La formazione di Tudor gestisce bene la prima frazione andando alla conclusione in diverse occasioni. E’ Kolasinac a provarci al decimo minuto con un colpo di testa fuori di pochissimo, è ancora Vitinha due minuti più tardi a provare a sbloccare il risultato per i padroni di casa. L’attaccante numero 9 prova a concludere diverse volte in rete, senza trovare mai però lo specchio della porta. Gli ospiti ne approfittano e al 33esimo firmano il vantaggio: bellissimo tiro di prima dalla distanza di Toure, pallone che termina alla sinistra di Lopez.

La ripresa viene caratterizzata da poche occasioni salienti, Tavares prova a concludere in porta in modo davvero insidioso al 56esimo, Radu però risponde indirizzato in angolo. Il tanto cercato pareggio arriva poi al 75esimo con Under: il numero 17 riceve palla in area da Clauss e senza pensarci due volte conclude in rete. Non mollano i marsigliesi che, solo due minuti più tardi, siglano il sorpasso. A mettere il sigillo sul risultato ci pensa Sanchez: il cileno si fa strada in area e termina in porta, all’angolino basso di sinistra. Vittoria meritata da parte dei padroni di casa che firmano il 21esimo successo stagionale, restano invece al 14esimo posto gli ospiti con 33 punti.