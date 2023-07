Calciomercato Inter, caccia al sostituto di Lukaku: idea Balogun oltre a Morata

L’Inter si mette alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku. Dopo la lunga trattativa negli scorsi giorni, c’è stata la rottura totale tra i nerazzurri e l’attaccante belga che di certo non tornerà a Milano sponda Inter. Circolava la clamorosa ipotesi Milan ma soprattutto la pista che vedeva il centravanti di Anversa alla Juventus come sostituto di Vlahovic in caso di cessione del serbo al Paris Saint Germain. Marotta deve trovare un partner d’attacco a Lautaro Martinez che, dopo l’addio anche di Dzeko, al momento farebbe coppia con il solo Correa. Al momento non ci sono trattative in corso ma l’Inter sembrerebbe interessata al giovane di proprietà dell’Arsenal Folarin Balogun. Il 22enne viene da un’ottima stagione al Reims e rappresenterebbe il profilo ideale per fare da spalla a Lautaro. I Gunners chiedono però 40 milioni per liberarsi del loro giovane. L’altra pista porta all’usato sicuro con l’acquisto di Alvaro Morata, accostato negli ultimi giorni sia al Milan ma soprattutto alla Roma. Lo spagnolo ritroverebbe Marotta, che lo aveva portato alla Juventus dal Real Madrid, e avrebbe il posto da titolare garantito. Tutto sta alla volontà del giocatore, che ha sempre espresso il desiderio di tornare in Italia.