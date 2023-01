Calciomercato gennaio 2023, quando finisce negli altri paesi? Le scadenze nei top campionati

La Serie A chiude alle 20:00, ma gli altri? Il calciomercato invernale è agli sgoccioli ma in altri paesi ci sarà più spazio per definire i trasferimenti. Non in Bundesliga, dove il mercato è già chiuso alle 18:00. In Premier League c’è spazio fino alle 23:00, come in Ligue 1. In Spagna invece si chiude a mezzanotte, proprio come in Portogallo, dove il Benfica sta gestendo il caso Enzo Fernandez.

Bundesliga: Martedì 31 gennaio 2023, ore 18.00

Premier League: Martedì 31 gennaio 2023, ore 23.00

Ligue 1: Martedì 31 gennaio 2023, ore 23.00

Liga: Martedì 31 gennaio 2023, ore 23.59.59

Liga Portugal: Martedì 31 gennaio 2023, ore 23.59.59