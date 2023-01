Austria, dimissioni Presidente Milletich: “Attacchi interni contro la mia persona”

E’ terminato oggi il mandato di Gerhard Milletich come Presidente della Federazione di calcio austriaco. Il 66enne ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dopo essere stato recentemente accusato di aver abusato della sua posizione presso la Federcalcio per vendere pubblicità della sua casa editrice. “A causa della massiccia campagna mediatica negativa e degli attacchi interni contro la mia persona, mi sento obbligato a dimettermi dalla carica di presidente dell’OeFB. Queste dimissioni sono per proteggere la mia vita privata e aziendale e ha lo scopo di evitare ulteriori danni all’immagine dell’OeFB in pubblico”.