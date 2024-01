Prima operazione di mercato per la Fiorentina. Faraoni arriva prestito con diritto di riscatto fino a giugno. Il giocatore è atteso a Firenze per sottoporsi nelle prossime ore alle visite mediche. Vincenzo Italiano potrà quindi disporre di un’alternare a Kayode e in attesa del ritorno di Dodo dopo l’intervento al ginocchio.