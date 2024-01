Tennis, Leny Mitjana squalificata per 10 anni: partite truccate tra 2017 e 2018

L’International Tennis Integrity Agency ha comunicato ufficialmente di aver squalificato la giocatrice francese Leny Mitjana per dieci anni. Il provvedimento è frutto di una lunga indagine penale su partite truccate in Belgio, con la condannata che dovrà pagare anche una multa di 20.000 dollari. Mitjana ha avuto come best ranking nella classifica mondiale WTA il 458° posto raggiunto nel 2018. I fatti risalgono proprio al 2017 e 2018, con la francese che ha sempre negato ogni responsabilità. Nell’udienza dello scorso 8 novembre la transalpina è stata ritenuta colpevole di 11 violazioni, tra cui pesa quella della “facilitazione delle scommesse e l’artificiosità del risultato delle partite”. Lo stop di Mitjana durerà fino al 21 dicembre 2033.