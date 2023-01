Calcio, La Russa assicura: “San Siro non verrà mai abbattuto”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ignazio La Russa ha parlato del futuro di San Siro, rassicurando chi teme che venga buttato giù: “Per come sta procedendo la vicenda, posso dire con certezza che San Siro non sarà mai abbattuto. Vincolo annunciato da Sgarbi? La decisione spetta al comune di Milano e non al governo. Come già detto in precedenza al sindaco Sala, a mio avviso bisognerebbe costruire un nuovo stadio vicino al Meazza“.