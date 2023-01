Highlights Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0, terzo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 136

Inizio a rilento, poi una reazione veemente: Jannik Sinner recupera da due set di svantaggio per la prima volta in carriera, batte Marton Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. La partenza è stata davvero poco convincente da parte del numero 16 del mondo, ma incoraggiante è stata la maniera in cui Jannik è stato in grado di reagire alla difficoltà e di giocare del tennis fantastico nel finale, non lasciando più scampo a Fucsovics e chiudendo l’incontro vincendo tutti gli ultimi 12 game. Riviviamo quanto accaduto con gli highlights della sfida.

GLI HL DI SINNER-FUCSOVICS

COLPO PIROETTA SINNER

COLPO DRITTO VINCENTE SINNER