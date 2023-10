Cagliari-Roma 1-4, Mourinho: “Dybala? Non è ottimista, non lo sono pure io”

“L’infortunio di Dybala? Non c’è ottimismo. Io mi fido dei giocatori: lui non è ottimista e quindi pure io non sono ottimista. Dobbiamo aspettare domani o dopodomani per i risultati degli esami medici ma io mi fido dell’esperienza del giocatore”. Lo ha detto, amaramente, l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, a proposito delle condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio al ginocchio sinistro nel corso del primo tempo di Cagliari-Roma. “I dettagli spettano ai medici, che parleranno dopo aver svolto i controlli di rito. Io ho fatto una semplice domanda al giocatore e lui mi ha detto di non essere ottimista”, ha aggiunto il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn.