Cagliari-Roma 1-4, Lukaku: “Stiamo crescendo ma dobbiamo migliorare”

“Se è la Roma di Lukaku? No, la Roma è la Roma. Siamo una squadra, dobbiamo migliorare e stiamo crescendo. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città, c’è un popolo intero dietro di noi. Sono un professionista, ho lavorato tanto d’estate, mentre gli altri parlavano. Io non parlo, dimostro in campo quello che bisogna fare per aiutare la squadra”. Lo ha detto l’attaccante giallorosso Romelu Lukaku, dopo la doppietta realizzata in Cagliari-Roma, finita 1-4. Sul rapporto con Dybala: “Mi sto trovando benissimo con lui – spiega il belga a Dazn -, ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori in Italia e Paulo è un ottimo giocatore, il più importante di questa squadra e ci aiuta tanto. Peccato per il suo infortunio, speriamo di recuperarlo presto”. Infine, su Mourinho: “Abbiamo una relazione speciale”.