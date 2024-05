Cagliari, Ranieri: “Salvezza dipende da noi, ma le gare siano in contemporanea”

Prima di due trasferte consecutive per il Cagliari, che sabato alle 20.45 giocheranno a San Siro contro il Milan e poi avranno lo scontro diretto contro il Sassuolo al Mapei Stadium. L’allenatore Claudio Ranieri ha parlato a due giorni dal match: “Non credo che questa partita sia decisiva, lo sarà l’ultima. I ragazzi stanno bene, sappiamo che ci giochiamo la Serie A nelle ultime tre giornate e anche chi non è al 100% deve star bene. Sta a noi: abbiamo tre partite difficili, ma siamo pronti e ci giocheremo tutto fino in fondo. L’approccio col Lecce nel primo tempo è stato molto buono, poi è chiaro che se giochi un tempo in dieci contro undici è difficile. Ma in parità numerica avevamo creato più del Lecce: non mi sembra che alla squadra sia tornata la paura“.

Ranieri ha un augurio sul calendario, ancora da definire per i due turni conclusivi: “Che la Lega Serie A metta tutti allo stesso orario, non chi prima e chi dopo come ha fatto in questa giornata“. Così invece sul Milan: “Una grandissima squadra, quella che ha fatto più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo“. L’ex Roma e Leicester ha aggiunto: “Sappiamo di dover fare una partita eccelsa, per poter uscire con un buon risultato. E non posso già pensare a Sassuolo-Cagliari, quindi metterò i migliori giocatori che possano portare a fare una bella figura“. Chiusura su Mina, non al 100%: “Come sta? Come le altre settimane. Ha fatto molto lavoro da solo col preparatore e oggi è venuto in campo a fare parte della seduta con la squadra. E questo è un buon segnale“.