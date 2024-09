Cagliari-Napoli 0-4, Nicola: “Risultato bugiardo, non abbassiamo la testa”

“Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche se abbiamo ancora qualcosa da limare, ma l’ultima cosa da fare è abbassare la testa. Se si guarda solo al risultato si pensa che il Cagliari non abbia fatto nulla, mentre per sessantacinque minuti abbiamo giocato la nostra gara. Ad inizio secondo tempo abbiamo prodotto gioco e occasioni, ma al 2-0 tutto è diventato più difficile. La squadra sta seguendo le mie indicazioni e quello che alleniamo in settimana, ma dobbiamo ancora limare alcune cose. Non rimprovero nulla ai ragazzi, sappiamo il campionato che dovremo fare e quindi non serve abbattersi”. Queste le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, dopo la brutta sconfitta casalinga, non senza sfortuna, per 0-4 al cospetto del Napoli: “Abbiamo certamente delle cose da migliorare, ma guardando la partita diventa difficile vedere lo zero alla voce gol segnati. Credo ciecamente in questa squadra, non mollo di un centimetro anche perché sto vedendo le mie indicazioni dietro ogni giocatore che alleno. Molti di loro devono ancora crescere, anche fisicamente, ma sono convinto che la strada giusta sia questa e che il lavoro ci darà conferme sulle nostre qualità”.

E ancora: “I gol? Abbiamo fatto una scelta in termini di mercato ingaggiando giocatori dai numeri non ancora strabilianti o comunque inferiori a quelli ai quali noi vorremmo portarli. Abbiamo tanti ragazzi giovani che vogliamo far migliorare attraverso un percorso di crescita”.