Coppa Davis, l’Italia batte anche l’Olanda e vola a Malaga da prima del girone

Si chiude in festa la settimana della fase a gironi di Coppa Davis per l’Italtennis, che nell’ultima giornata sconfigge anche l’Olanda e si prende il primo posto in classifica verso il sorteggio dei quarti di finale delle Finals di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. Con l’ufficialità della qualificazione già arrivata con 24 ore di anticipo grazie al successo del Brasile sul Belgio, quest’oggi gli uomini di capitan Filippo Volandri erano chiamati a scendere in campo per mettere in ghiaccio la prima posizione nel girone A.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

Sotto gli occhi del neo vincitore degli US Open e numero uno al mondo Jannik Sinner, giunto in città ieri sera per supportare i compagni di Nazionale e salutare i tanti appassionati presenti, Matteo Berrettini con la sua solita determinazione vince un’altra battaglia, la terza consecutiva, e dopo Fonseca e Blockx si impone anche su Botic Van De Zandschulp. Come accaduto contro il belga, il tennista romano parte decisamente a rilento, perde il primo set per 6-3, ma si aggrappa ai suoi turni di battuta e attende il calo dell’avversario che puntualmente arriva nel decimo gioco del secondo set per il 6-4 Italia. Passata la paura, nel terzo è l’azzurro a gestire la partita, si incarta un po’ nel finale quando non riesce a chiudere sul 5-3, ma nel game successivo strappa nuovamente la battuta all’olandese e chiude con un altro 6-4 al quarto match point utile. “Abbiamo il giocatore più forte del mondo, la squadra più compatta e il tifo più bello. L’obiettivo è tornare a vincere la Davis, ci proveremo già quest’anno e spero di esserci”, il messaggio dell’ex finalista di Wimbledon al pubblico italiano a fine partita.

A concludere l’opera ci pensa Flavio Cobolli, che nel match contro il numero uno olandese Tallon Grieskpoor mette in mostra tutti gli enormi progressi fatti nell’ultimo anno. Dopo più di due ore di gioco e una sfida molto equilibrata, vince con lo score di 7-6(4) 4-6 6-3 alzando le mani al cielo per il suo primo successo in azzurro. “È sempre stato il mio sogno indossare questa maglia e ho lavorato tanto in questi mesi per arrivare a indossarla. Aver vinto la mia prima partita mi rende orgoglioso e felice”, dichiara a caldo dopo aver abbracciato i suoi compagni di squadra. Si vola quindi a Malaga per il terzo anno consecutivo dopo la sconfitta in semifinale del 2022 contro il Canada e il trionfo della scorsa edizione. Per conoscere il nome dell’avversaria nei quarti bisognerà attendere il sorteggio, ma per regolamento sono due le opzioni possibili: gli azzurri se la vedranno nel primo turno a eliminazione diretta o con l’Argentina, giunta seconda nel girone di Manchester, oppure con l’Australia, battuta lo scorso novembre in finale e arrivata seconda dietro la Spagna nel raggruppamento di Valencia.