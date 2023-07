Cagliari: iniziato il ritiro al centro sportivo di Assemini

È cominciata questo pomeriggio la stagione 2023-2024 per il Cagliari di Claudio Ranieri. Al Centro Sportivo di Assemini primo giorno di ritiro per i sardi. Unico assente Lapadula, che si è appena operato al naso e si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Quando saranno ufficializzati gli acquisti arriveranno in ritiro anche Sulemana e Jankto. Fino a mercoledì allenamenti leggeri e visite mediche per i calciatori. Da giovedì si parte con gli allenamenti più intensi con una doppia seduta al pomeriggio per una settimana prima di spostarsi venerdì 21 a Olbia per la prima amichevole, alle 20 al Nespoli contro i galluresi di Leonardo Greco nella settima edizione del Trofeo Sardegna. Da lunedì 24 sino al 4 agosto il Cagliari sarà invece in ritiro in Valle d’Aosta, con sede a Saint-Vincent e allenamenti a Châtillon dove disputerà anche tre amichevoli: mercoledì 26 alle 20 con la Primavera della Roma, sabato 29 alle 19 contro la Juventus Next Gen e mercoledì 2 agosto alle 17 col Como.