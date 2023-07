Ghivizzano omaggia Di Lorenzo: festa in piazza in suo onore

Grande festa in onore di Giovanni Di Lorenzo a Ghivizzano, comune della provincia di Lucca. Il capitano del Napoli verrà omaggiato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi insieme al gruppo ricreativo parrocchiale Ghivizzano, con una serata-evento che unirà divertimento a musica, socializzazione alla passione per il calcio. In piazza ci saranno stand per panini e bevande, il bar sarà attivo e sarà allestito il palco dove Di Lorenzo verrà coinvolto in un’intervista-scambio con il pubblico a tutto tondo. Per la prima volta sarà presente anche Daniele Decibel Bellini per un live dj set che farà ballare, divertire, emozionare tutta la piazza. L’evento è a ingresso gratuito.