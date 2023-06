Cagliari, in città scatta la festa promozione: migliaia di tifosi in strada

Scatta la festa a Cagliari per la promozione della squadra sarda. Al San Nicola, davanti a 58.000 spettatori, il Cagliari di Ranieri ha trovato il gol vittoria al 94′ con Leonardo Pavoletti. Immediata la reazione della città. Sono già migliaia i tifosi rossoblù che hanno raggiunto il largo Carlo Felice e piazza Yenne, dove è situata la statua di Carlo Felice, luogo che sin dallo storico scudetto è stato il luogo di raduno dei festeggiamenti di ogni tipo. Ed è stata festa grande alla Fiera, che ha ospitato il maxi schermo e 4.500 persone. Auto con bandiere rossoblù e traffico in tilt per le strade in una notte che sarà lunghissima per l’addio ad una Serie B che invece è durata poco.