Spezia-Verona, Lazovic: “Salvezza sofferta e incredibile”

“Tenevamo tanto a questa salvezza, quest’anno abbiamo sofferto e lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo preparato bene la gara, mantenendo sempre l’atteggiamento giusto. Siamo felici di aver potuto giocare questo spareggio a differenza di altri anni dove non abbiamo avuto questa possibilità. Abbiamo meritato di portare a casa questa vittoria e questa salvezza sofferta ma incredibile. Festeggeremo dopo aver concluso nel migliore dei modi, per il futuro vedremo ma ho un altro anno di contratto e ne parlerò sicuramente con la società”. Queste le parole di Darko Lazovic, esterno del Verona intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria per 3-1 nello spareggio salvezza contro lo Spezia.