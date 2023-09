Cagliari, il Consiglio comunale conferisce a Claudio Ranieri la cittadinanza onoraria

Il Consiglio comunale di Cagliari ha deciso all’unanimità che Claudio Ranieri, allenatore della squadra rossoblu, sarà un cittadino onorario della città. Oltre ai meriti sportivi – tre promozioni, una in B e due in A – al tecnico è stata riconosciuta anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento. Emblematico l’episodio del San Nicola, quando disse ai tifosi sardi di applaudire la squadra avversaria a fine partita invece di prenderla in giro per la sconfitta.

Si chiude dunque il cerchio, con le due parti che si erano sempre scambiate complimenti e ora saranno legate per sempre. Ranieri arrivò a Cagliari nel lontano 1988 e ci è tornato pochi anni fa, dopo una lunga carriera in cui si è tolto importanti soddisfazioni come il titolo di Premier con il Leicester. “Io mi sento già cittadino onorario, mi ha fatto la gente. Se poi anche l’amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza sarei molto orgoglioso” aveva detto in conferenza stampa qualche settimana fa Ranieri. Parole che dicono tutto.