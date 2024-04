Cagliari-Atalanta 2-1, Viola: “Sempre creduto nella salvezza, ma non è ancora finita”

Il trequartista del Cagliari Nicolas Viola ha commentato, ai microfoni di Dazn la vittoria sull’Atalanta per 2-1 arrivata grazie al suo gol all’88’: “Abbiamo sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. La classifica ora è buona, ma sappiamo che non è ancora finita. Finché la matematica non lo certificherà, continueremo a lottare. Oggi ce l’abbiamo messa tutta per trovare questi tre punti fondamentali. Oggi Ranieri mi ha fatto entrare per fare l’attaccante. Per fortuna è andata bene. Era importantissimo vincere con una big, sia per i punti sia per il morale”.