Cagliari-Atalanta 2-1, Ranieri: “Vinto lottando, salvezza non è decisa”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato, ai microfoni di Dazn, il successo in rimonta contro l’Atalanta: “Abbiamo vinto lottando, contro un avversario forte come l’Atalanta. Siamo stati bravi a reagire al gol subito. Questa vittoria rappresenta sicuramente un passo in avanti nel nostro percorso, ma la lotta alla salvezza non è affatto decisa. Dobbiamo cancellare questo successo e giocare come abbiamo fatto oggi senza guardare la classifica. Il gruppo è sano e chi non gioca sa che può essere utile a partita in corso”.