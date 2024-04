Galatasaray-Fenerbahce abbandonata per protesta dopo 1′: cosa succede in Supercoppa di Turchia

Galatasaray-Fenerbahce, partita valida per la Supercoppa di Turchia, è stata abbandonata per protesta dalla squadra giallonera dopo appena 1′ di gioco e sul risultato che era già sull’1-0 per gli avversari per effetto del gol di Icardi: ecco cosa succede con le scommesse e con l’assegnazione del titolo. Va ricordato che in contrasto con le decisioni della federcalcio turche – e con il mancato accoglimento della richiesta di un arbitro straniero per questa partita contro i rivali di sempre – il club di Istanbul ha deciso peraltro di schierare la formazione U19. Ma è stata una farsa: dopo un minuto i giocatori della giovanile erano già in svantaggio, gol di Icardi, e subito dopo hanno lasciato il campo, evidente diktat della società.

Ma cosa succede ora? Semplice: al 99.99% il Fenerbahce perderà a tavolino la partita e questo sarà reso ufficiale nelle prossime ore. Il trofeo andrà dunque al Galatasaray, che si è presentato, ha giocato e ha dovuto accettare suo malgrado la decisione degli avversari. Arriverà peraltro una probabile multa e lo scontro tra il calcio turco e la società del Fenerbahce rischia di deflagrare ulteriormente. Per quanto riguarda le scommesse, non era possibile su diversi bookmaker giocare la partita, visto che era attesa una decisione forte ed era seriamente a rischio la regolarità. Chi ha giocato tempo addietro, però, la vittoria del trofeo da parte del Galatasaray in antepost, dovrebbe veder la sua schedina vincente una volta arriva l’ufficialità della federcalcio turca.