Lo scontro diretto tra Napoli e Inter ha restituito l’esito che tutti i tifosi speravano di non vedere. Un pareggio che di fatto non ha accontentato nessuno, soprattutto dopo il passo falso dell’Atalanta in casa con il Venezia.

Inzaghi e Conte stanno vivendo due moment diversi, con l’allenatore dei partenopei che non riesce più a vincere: ormai sono 5 le gare consecutive senza conquistare i 3 punti per gli uomini di Castel Volturno. La sconfitta contro il Como aveva lasciato presagire per il peggio, ma a ben vedere il Napoli è ancora presente e lo ha dimostrato nell’ultimo scontro diretto contro i nerazzurri.

Inzaghi, nonostante sia ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, risulta ancora in difficoltà con le grandi e, particolarmente in questa stagione, a scontri diretti non sta messa poi così bene. Quello tra le due compagini è stato uno scontro tra titani dove nessuno si è fatto male, anche se gli strascichi post partita si sentono rumorosamente, soprattutto per quanto riguarda la prestazione dell’undici inzaghiano. Se da un lato Conte ce l’ha messa tutta per fare un regalo al pubblico del Maradona, l’ex allenatore della Lazio è sembrato in confusione a più riprese durante la gara, con il risultato impietoso di zero tiri nella seconda frazione di gioco.

Napoli-Inter, il CdS ci va giù pesante

E’ stato evidente lo strapotere partenopeo nella ripresa del big match contro l’Inter, frazione di gara in cui i padroni di casa hanno letteralmente preso a pallonate gli avversari che, per altro, non sono riusciti ad andare alla conclusione, né fuori, né dentro lo specchio della porta. Al Napoli il pareggio sta stretto e secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Conte ha bullizzato la coppia d’attacco Martinez-Thuram che è stata ingabbiata a dovere dalla coppia difensiva Buongiorno-Rahmani.

Sulle pagine del quotidiano si legge: “Il pareggio sta davvero molto stretto alla squadra di Conte per come è andata la partita: la reazione allo svantaggio è stata veemente e nel secondo tempo, restaurando con coraggio il 4-3-3, il dominio è stato schiacciante”. A guardare i numeri del secondo tempo in effetti, non si potrebbe essere in disaccordo, perché la seconda metà di gara ha visto il Napoli produrre 12 tiri – zero per l’Inter – e portare a casa 7 calci dalla bandierina. Il possesso palla del Napoli è stato schiacciante nella ripresa, grazie a un 66% che ha certificato il pieno controllo del gioco da parte di Conte.