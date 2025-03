“A causa dell’allerta meteo e in seguito alle raccomandazioni di sicurezza, la partita tra Villarreal CF e RCD Espanyol per la giornata 26 di LaLiga Ea Sports, che avrebbe dovuto svolgersi questo lunedì, è stata posticipata. La nuova data e ora saranno annunciate a breve”. Lo ha reso noto la Liga con un breve comunicato che annuncia il rinvio del posticipo di questo turno del campionato spagnolo. Niente da fare quindi per le due squadre e i tifosi giunti all’Estadio de la Ceramica. La Liga ha preferito sospendere il match, anche in memoria di quanto avvenuto lo scorso novembre, quando la Dana che ha scosso la comunità valenciana ha causato 232 morti. L’allerta è massima e nessuno vuole correre rischi.

“Ci hanno chiamato per dirci che la partita sarebbe stata rinviata. Abbiamo parlato con la Liga e la Federazione e la partita è stata sospesa perché c’è il rischio che accada ciò che nessuno vorrebbe. Dobbiamo obbedire agli ordini. Per noi è dura che tutti i nostri giocatori debbano tornare a casa senza aver giocato. Ma dobbiamo pensare alla sicurezza. Il club aiuterà e risarcirà tutte le persone che sono venute al Villarreal”, ha fatto sapere Fran Garagarza, direttore sportivo dell’Espanyol.

Pochi minuti prima dell’inizio della partita, è stato annunciato tramite altoparlante che la partita sarebbe stata posticipata di qualche minuto. Più tardi, mentre Fernando Roig parlava al telefono, ha iniziato a filtrare l’intenzione della Liga di cancellare la partita. Al momento non è stata ancora fissata una data, ma non sarà un problema recuperare il match visto che le due squadre non militano in Europa e sono state entrambe eliminate dalla Coppa del Re. Ogni settimana quindi sarà utile per il recupero, con l’eccezione di quelle dedicate agli impegni delle nazionali (17-23 marzo, 24-30 marzo) e quella del turno infrasettimanale (21-27 aprile). In ogni caso difficilmente la partita sarà recuperata in tempi brevissimi, anche se tutto dipenderà dalla situazione metereologica. Un’informazione utile anche per gli scommettitori: se una partita viene posticipata e recuperata entro tre giorni dalla data stabilita, la scommessa viene considerata valida. Se supera invece i termini stabiliti, la scommessa viene considerata nulla.