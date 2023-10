Borja Valero: “Pioli? Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere due derby e vincere lo scudetto”

“Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere entrambi i derby ma in compenso la vittoria dello scudetto. Quel 5-1 di settembre è stato pesante per il Milan, ma per Pioli è stato un segnale importantissimo come sono ripartiti”. Così Borja Valero, attuale opinionista per Dazn, all’emittente streaming in un’intervista nella quale ha parlato del Milan: “Tutti sappiamo quanto sia importante questa partita, ma ci sono sempre sei punti in gioco: è più importante non sbagliare contro le piccole”.