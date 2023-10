Rimini-Perugia: diede fuoco al materasso del salto in alto, denunciato

Durante la partita di Serie C tra Rimini e Perugia, giocata il 23 settembre e finita 2-2, un tifoso del Perugia aveva lanciato un fumogeno, causando l’incendio del materasso del salto in alto. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l’uomo per danneggiamento seguito da incendio e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva. A seguito dell’incendio, la partita era stata sospesa al minuto 21 per quasi mezz’ora. Il Comune di Rimini, proprietario dell’impianto, ha esposto denuncia e il tifoso dovrà risarcire i danni. Inoltre, si è avviato il procedimento amministrativo per il Daspo.