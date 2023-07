Bologna, venerdì 28 luglio amichevole col Monaco a porte chiuse

Alle ore 18 di venerdì 28 luglio il Bologna sfiderà il Monaco, club prestigioso della Ligue 1 francese, al centro tecnico Niccolò Galli in un’amichevole di lusso. La partita dei ragazzi di Thiago Motta contro la forte formazione del Principato, però, si disputerà a porte chiuse, in virtù dei lavori che interessano il centro sportivo e le vie di accesso al campo, che non sono compatibili col pubblico presente.